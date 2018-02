Fraser: 'We tonen soms gewoon geen lef'

'Alles wat we hadden afgesproken over het druk zetten en door durven dekken gebeurde niet. Als je zo begint, wordt je tegenstander vanzelf sterker. We toonden veel te weinig lef.'

Foto: Broer van den Boom



Maar door een gelukkig eigen doelpunt kwam Vitesse wel terug in de wedstrijd. 'Toen viel de twijfel ook weg. We durfden daardoor de tweede helft veel meer. We hebben daar veerkracht getoond, maar daar zit ook weer irritatie. Ik weet dat we het kunnen, maar je ziet dat alles te maken heeft met durf. Dat afwachtende stoort echt. Maar soms moet je dan maar blij zijn met de uitslag, gezien het wedstrijdverloop.'

.