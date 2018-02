Deel dit artikel:











Brand verwoest garage, woning beschadigd Foto: News United

DUIVEN - In Duiven is zaterdagavond een garage in vlammen opgegaan. Ook de naastgelegen woning raakte beschadigd.

De brand aan de Schapenweide werd rond 22.30 uur gemeld. Bij aankomst van de brandweer stond de hele garage in brand en was er veel rookontwikkeling. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden is de brand in de schoorsteen ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl