Man raakt zwaargewond bij brute straatroof

'S-HEERENBERG - Een man is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een gewelddadige straatroof in ‘s-Heerenberg. Dat meldt de politie Montferland.

Het slachtoffer liep rond 18.00 uur vanaf De Bongerd richting de Oude Doetinchemseweg toen er naast hem een scooter stopte. De bijrijder begon het slachtoffer te duwen, waarna hij uiteindelijk door drie man werd belaagd.

Worsteling

Omdat het slachtoffer zich verzette, ontstond er volgens de politie een worsteling. De man liep daarbij 'fors letsel' op. De daders reden na de straatroof weg in de richting van Zeddam. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend.

De drie zijn rond de 20, ongeveer 1.80 meter lang en hebben een lichtgetinte huidskleur en een mager postuur. Eén van hen droeg een helm. De politie zoekt getuigen.