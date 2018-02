Auto belandt in sloot langs A50; gewonde naar ziekenhuis

APELDOORN - Een auto met vier inzittenden is zaterdagavond ter hoogte van Apeldoorn van de A50 geraakt en in een sloot beland.

Bij het ongeval is zeker een gewonde gevallen. Deze inzittende zou met hulp van omstanders uit het water zijn gehaald. Het slachtoffer is later per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.