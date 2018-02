Deel dit artikel:











Tankstation OQ Value in Ulft overvallen Foto: REGIO8

ULFT - Het tankstation OQ Value aan de Oversluis in Ulft is zaterdagavond overvallen. Het is niet bekend of de dader iets heeft buitgemaakt.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

De politie is op zoek naar een man van tussen de 25 en 30 jaar. Hij droeg een donkere sjaal en had een muts op. Verder zou de dader Engels hebben gesproken. Het is niet duidelijk of er nog meer personen betrokken waren bij de overval.



De politie heeft de omgeving van het tankstation afgezet voor onderzoek.