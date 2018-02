Wisselvallig Vitesse laat twee gezichten zien in Venlo

EINDSTAND VVV VENLO - VITESSE: 2-2

90': Afgelopen!

90': Van Bergen geeft zichzelf nog een grote kans, maar uiteindelijk is zijn schot te zwak.

86': Van Bergen komt er nog in, Bruns gaat eraf.

84': Het is niet de wedstrijd van Remko Pasveer. De keeper schiet een bal slordig uit, maar VVV verzuimt uiteindelijk te scoren.

78': Hij is vooralsnog weer de belangrijkste man bij Vitesse. Kan hij zijn ploeg ook nog aan 3 punten helpen?

71': Vitesse geeft gas. Uitstekende aanval tussen Foor en Mount, de Engelsman mag uiteindelijk de bal afmaken, maar hij plaatst de bal in de handen van Unnerstal.

70': Castaignos mist van heel dichtbij de bal. Hier had hij de 2-3 kunnen maken voor Vitesse.

68': Dat er minder updates zijn komt niet doordat mijn vingers het van de kou niet meer doen (had makkelijk gekund), maar er gebeurt weinig.

61': Vitesse houdt nu wel druk op de helft van VVV, het is al stukken beter dan in de eerste helft.

59': Uit het uitvak van Vitesse schalt de naam van Piet Velthuizen. De supporters zien liever de clubman dan Pasveer nu voor hen in de goal.

53': De goal van Mount valt natuurlijk wel op een goed moment. De Arnhemse ploeg heeft nu nog bijna een hele helft om de winst over de streep te trekken.

48': GOAL! Vitesse is weer helemaal terug in de wedstrijd. Mason Mount brengt Vitesse met een vrije trap terug op 2-2.

45': Rust.

43': Iedereen zit hier met muts, sjaal en handschoenen aan. En als het mogelijk is ook nog iets van een thermoshirt. Maar verzorger Jos Kortekaas loopt gewoon in de korte broek.

41': Fraser heeft twee vrije dagen ingetrokken, zijn ploeg naar olympisch kampioen Kjeld Nuis laten kijken, maar het schijnt allemaal niet te helpen vandaag.

35': Het is voor Vitesse te hopen dat ze iets van geloof vinden in de treffer, want het houdt allemaal niet over vandaag.

29': GOAL! En daar komt Vitesse met een gelukje terug in de wedstrijd. Een aanval over de linkerkant levert uiteindelijk een voorzet op van Bruns, die door Röseler wordt binnen getikt in zjin eigen goal: 2-1.

24': GOAL! Het is 2-0. Een gigantische blunder van Remko Pasveer die een afstandsschot van Lennart Thy zo over zijn armen laat stuiteren.

23': Het gaat weer moeizaam met Vitesse. Er is nog geen kans gecreëerd.

20': Vitesse-trainer Henk Fraser staat alweer lang ergerend en druk gebarend langs de zijlijn.

17': Guram Kashia viel vorige week uit na een harde botsing. Hij kreeg een enorme bult op zijn hoofd. Vandaag speelt hij met een zwarte band om zijn hoofd.

12': Een vrije trap van Mount leverde bijna de 1-1 op, maar Unnerstal tikt de bal uit de kruising.

10': GOAL! Vitesse komt op achterstand. Een voorzet wordt door de geheel vrijstaande Torino Hunte binnengewerkt. Daar zag de verdediging van Vitesse er niet goed uit.

3': Eerste kansje is voor Vitesse. Een schot van Mount, gaaat via een VVV-been, net naast. Uit de corner kopt Miazga in de handen van VVV-keeper Unnerstal.

1': We zijn begonnen!

20.45 uur: Daar zijn de spelers.

20.42 uur: De laatste keer dat Vitesse van VVV verloor was in 2013. Toen was Bryan Linssen de matchwinner (1-0). En Linssen speelt nu aan de andere kant. Nou ja, hij zit op de tribune.

20.40 uur: Als de spelers zo van de welbekende trap zijn gekomen, zien ze op het veld de bal klaarliggen. Het is bijna tijd om af te trappen.



20.35 uur: Een goede warming-up is ook vanavond weer niet overbodig. Het is ijskoud.

20.30 uur: Vitesse-back Faye zei vorige week tegen onze verslaggever dat hij beter in het veld kon komen te staan als hij het beter wist, daarom heeft de verslaggever vandaag zijn schoenen maar meegenomen.

20.25 uur: Vitesse speelt vanavond in een 5-3-2 opstelling. Bij de Arnhemmers staat Navarone Foor in de basis, zoals verwacht. Hij vervangt de geblesseerde Linssen. Thulani Serero daarentegen zit op de bank.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Van der Werff, Faye; Bruns, Mount, Foor; Beerens, Castaignos.

20.20 uur: De bus van Vitesse staat keurig tegen het stadion aan. Wel afgeschermd met hekken.

20.15 uur: De Koel ligt er mooi bij op deze zaterdagavond. Het is alleen nog niet echt druk.