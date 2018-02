De Graafschap-fans reanimeren medesupporter: 'Ze hebben er alles aan gedaan'

DOETINCHEM - Fans van De Graafschap hebben vrijdagavond na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Helmond Sport een medesupporter gereanimeerd. 'Het is rustig en stil, geen spoor van sensatie, supporters bij elkaar', blikt Hans Weikamp terug op Facebook.

De Doetinchemmer beschrijft hoe supporters Timo en Kevin na het duel op de Doetinchemse Vijverberg langs het spoor richting het station lopen. Plotseling zien ze voor zich hoe een fietser plat op de grond valt.

'Zou hij dronken zijn? Dan zien ze hoe deze man erbij ligt. Zonder na te denken luisteren of hij nog ademt, voelen de pols en komen direct in actie. De telefoon erbij, 112 bellen, vragen waar we ons bevinden, de man enigszins afschermen en luid en duidelijk roepend naar voorbijgangers of er iemand is die kan reanimeren', is te lezen op Facebook.

Reanimatie

De twee krijgen al snel hulp. 'Binnen dertig seconden zeggen Jens en Iris dat ze kunnen reanimeren en gaan aan het werk: 1-2-3-…30 en twee keer blazen, en opnieuw 1-2-3-4-….30 en twee keer blazen, ze wisselen elkaar af en gaan onverstoorbaar door..', schrijft Weikamp. Timo en Kevin regelen ondertussen het verkeer.

Politie en ambulance zijn snel ter plaatse. Volgens Weikamp zijn Timo en Kevin naderhand 'een beetje aan het instorten'. Vind je het gek voor jongens van onder de twintig, benadrukt hij.

Liefdevol

De onbekende supporter is naar het ziekenhuis gebracht. 'Ik weet niet hoe het is met het slachtoffer. Wel weet ik dat deze vier supporters er alles aan gedaan hebben op een zeer liefdevolle wijze er TE ZIJN voor hun medesupporter', besluit Weikamp zijn verhaal.

Persvoorlichter Marc Teloh van De Graafschap kan ook geen uitsluitsel geven over het lot van de onbekende supporter. 'Ik heb gehoord dat er iemand onwel is geworden, maar hoe het met deze persoon is weet ik niet. Als ik het wel had geweten, had ik er om privé-redenen niks over mogen zeggen.'

Inmiddels melden meerdere mensen onder het Facebookbericht van Weikamp dat de supporter is overleden.