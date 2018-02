Mo Rayhi moet MRI-scan ondergaan

NIJMEGEN - Mo Rayhi van NEC ondergaat maandag een MRI-scan voor een verdere diagnose omtrent zijn hamstringblessure. Dat meldt de Nijmeegse voetbalclub op Twitter.

De aanvaller ging vrijdag neer in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, terwijl er geen tegenstander in de buurt was. Na kort doktersoverleg bleek dat hij niet verder kon spelen.

De topper tussen NEC en Fortuna eindigde in een 1-1 gelijkspel.

