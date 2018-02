Deel dit artikel:











Kerkklokken spelen 3J's en Frans Bauer Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De 3J's en Frans Bauer zijn niet alleen te zien in theaters, maar ook te horen in de Tielse binnenstad. De klokken in de toren van de Sint-Maartenskerk spelen hun muziek.

Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek speelt regelmatig muziek van artiesten die later die dag optreden in het Tielse theater Agnietenhof. Deze zaterdag zijn dat de 3 J's. In april volgt onder meer Frans Bauer. Ook brengt Ruitenbeek nog een ode aan nummers uit de jaren 60. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl