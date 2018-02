Boompjes kijken... en kopen?

Hier op de kijklocatie bij Schaarsbergen bekijkt molenmaker en restaurateur Peter Coppes kritisch de 1200 kuub aangeboden hout. 'Ik zoek dikke bomen uit. Het meeste wat wij zoeken, is eiken.'

Keuze genoeg

Een paar jaar geleden herrees in de Ooijpolder bij Nijmegen dankzij Coppes een molen die verloren was gegaan. Voor een volgende molen heeft hij keuze genoeg, want er zijn honderden kuub puur Nederlands hout te koop. 'Ik heb drie mooie gezien', zegt hij. En dan is het bieden geblazen op de veiling. De prijzen variëren van 80 tot 900 euro per kuub.

'Het verschilt van een gouden regen tot een mooie douglasspar of dikke eik, maar de kwaliteit maakt het zo bijzonder', legt Gerard Koopmans van de Bosgroepen uit.

Elk jaar organiseren de Bosgroepen op de laatste zaterdag van februari de Nederlandse Rondhoutveiling. Op deze voor Nederland unieke veiling worden de mooiste boomstammen uit bos en plantsoen per opbod verkocht. Het gaat om rondhout van bovengemiddelde kwaliteit.