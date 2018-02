'Dit gaat niet gebeuren'; dorpsraad Klarenbeek in actie tegen vliegroutes Lelystad

KLARENBEEK - Veel inwoners van het dorp Klarenbeek, vlakbij Apeldoorn, maken zich grote zorgen. Ze zijn ongerust over de toename van geluidsoverlast door de aangepaste plannen voor Lelystad Airport. Deze week stelde de minister de opening van het vliegveld een jaar uit en stelde ze andere vliegroutes voor. Maar die nieuwe routes zouden enorm nadelig zijn voor Klarenbeek en omgeving.

De blauwe lucht boven de boerderij van Erik Neuteboom in het buitengebied van Klarenbeek zit vol met vliegtuigen die lange witte strepen trekken in het winterse blauw. 'Die vliegen op grote hoogte, daar hebben we totaal geen last van', zegt de voorzitter van dorpsraad Klarenbeeks Belang.

'Maar in de plannen van de minister gaan de vliegtuigen tussen Twello en Teuge van 1800 naar 2700 meter en dat kost heel veel vermogen, zeker omdat ze net volgetankt zijn en dus veel gewicht de lucht in moeten stuwen. En dan maken ze ook nog een bocht hier vlak boven Klarenbeek, dat maakt ook extra lawaai. De rust is voorbij', gaat hij verder.

Onacceptabel

Na heel veel protest van inwoners van Gelderland en Overijssel tegen de opening van Lelystad Airport ging de minister deze week om: de luchthaven gaat niet in 2019, maar pas in 2020 open. En ze gaat kijken naar andere vliegroutes. Maar dat leidt dus niet tot gejuich in Klarenbeek.

Neuteboom laat op zijn laptop kaarten zien. 'Dit zijn de officiële kaarten van het ministerie en daarop kun je zien dat deze geluidslijnen die rondom het vliegveld zijn getrokken, ook hier rond Klarenbeek, Twello en Teuge lopen. Dat betekent dus dat hier bij ons het lawaai net zo hard is als vlakbij het vliegveld.'

Onacceptabel vindt de dorpsraad die ten strijde trekt tegen de plannen. 'Dit gaat niet gebeuren, echt niet', zegt Neuteboom. 'Hier gaan we nog heel veel tegen doen!'

Zie ook: Dossier Lelystad Airport