Omstander springt in ijskoud water om vrouw te redden

HATTEM - Een vrouw is zaterdag met haar auto van de N50 bij Hattem geraakt en vervolgens op de kop in een sloot beland. Een omstander zag het gebeuren en sprong in het ijskoude water om haar te redden, meldt een videocorrespondent.

Het eenzijdige ongeval gebeurde aan het begin van de middag. De vrouw kwam met twee wielen in de berm terecht, probeerde te corrigeren, maar belandde op de andere rijbaan, waarna de auto over de kop sloeg en tot stilstand kwam in de naastgelegen sloot.

Naar ziekenhuis

De omstander sprong het water in om de bestuurster uit haar benarde positie te bevrijden. Ze had inmiddels zelf al een zijruit ingetrapt.

Het slachtoffer is later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is.