Vandalen rijden voetbalveld kapot: 'Het verdriet is groot'

SILVOLDE - Vandalen hebben een voetbalveld van Sportclub Silvolde vernield. Met waarschijnlijk een auto zijn diepe sporen getrokken, waardoor het veld onbespeelbaar is geworden.

De daders moeten tussen vrijdagavond 18.00 en zaterdagmorgen 10.00 uur hebben toegeslagen op sportpark De Munsterman.

Volgens de voetbalvereniging is de vernieling extra zuur, omdat ze net was begonnen met het verbeteren van de conditie van het veld. 'Het verdriet en de verontwaardiging zijn dan ook groot bij het bestuur, terreincommissie en overige leden van de vereniging', is te lezen op de eigen website.

Sportclub Silvolde heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en roept getuigen op zich te melden via: redactie@sportclubsilvolde.nl.