Schaatskoorts: it giet nu ook oan in Millingen Schaatskoorts: It giet ook oan in Millingen

MILLINGEN AAN DE RIJN - De schaatskoorts zindert door Gelderland. Ook in Millingen aan de Rijn giet it nu dan echt oan. Eerder deze week liep de ijsbaan leeg toen de afdichting van een put sneuvelde, maar nu ligt er ijs te glinsteren in de zon.

Die zon laat ook weer wat van dat ijs dooien, maar dat mag de (voor)pret niet drukken. In Millingen weten ze het zeker: er gaat geschaatst worden! Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video): Een inwoner van het dorp vroeg zich onlangs af of het Oranjeplein misschien onder water gezet kon worden, net als tot een jaar of vijf geleden nog wel eens gebeurde, Goed idee, vond de lokale partij GJS. Die pleegde wat telefoontjes en daar was de brandweer om de brandslang eens goed op het plein te zetten. De hoop is dat er maandag al geschaatst kan worden. Zie ook: Aanleg ijsbaan Tiel mislukt: 'We zijn iets te ambitieus geweest'

