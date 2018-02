'Goed feest' voor nieuwe corsotent levert duizenden euro's op

LICHTENVOORDE - Het benefietfeest voor de gedupeerde corsoclub 6kamp uit Lichtenvoorde heeft vrijdagavond ruim 6.000 euro opgeleverd.

Tijdens de hevige storm vorige maand waaide de negen meter hoge bouwtent van de corsoclub aan flarden. Voor een nieuwe tent en wagen is 30.000 euro nodig, want de spullen waren niet verzekerd.

'Het was een goed feest, maar we zijn er nog niet,' zegt Bart de Graaf van 6kamp. De corsoclub roept bezoekers van de site op om een bijdrage te leveren en ook zijn ondernemers benaderd met de vraag of ze willen sponsoren.

De vereniging wil eind maart 30.000 euro op de rekening hebben, anders is het einde verhaal. 'Dat is misschien heel radicaal, maar wel de realiteit helaas', zei De Graaf afgelopen week.

