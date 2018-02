Deel dit artikel:











Weer pizzakoerier beroofd in Nijmegen Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Opnieuw is een pizzakoerier in Nijmegen slachtoffer geworden van een overval. Vrijdagavond was het raak op de Vredeman de Vriesstraat.

De 17-jarige koerier was onderweg om een pizza af te leveren toen hij door een gemaskerde man met een mes werd bedreigd. Hij moest geld afgeven en daarna ging de overvaller er te voet vandoor. De politie heeft onderzoek gedaan in de buurt. Nijmegen wordt de laatste maanden geteisterd door straatroven en overvallen. Koeriers waren zeker twee keer eerder slachtoffer. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de overvallen. Zie ook: Messen en vuurwapens: overvallen houden maar niet op

