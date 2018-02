GLD Stemt was in Twello, gemeente Voorst: lees het terug

RTV Voorst presenteerde een afwisselende uitzending met diverse politici en over onderwerpen die inwoners van de gemeente Voorst raken. Wat moet er veranderen, wat gaat er goed? Ook was er livemuziek door de lokale fanfareband. Lees het hieronder terug.

Zeven partijen spraken in verschillende ronden over diverse thema's.

Een verslag van de uitzending:

CDA, Bert van der Zedde, PvdA/GroenLinks, Jan van Muyden, D66, Wim Vrijhoef moeten nog in debat, maar over één ding zijn ze het alledrie eens: er moet gestemd worden, want die betrokkenheid is belangrijk.

Wat te doen met de jeugd?

Vrijhoef van D66: 'We doen als gemeente alles wat in ons vermogen ligt voor de jeugd. Sport is erg belangrijk, en dat jongeren op gezond gewicht blijven. We hebben daar programma's en plannen voor om hen zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat er in de gemeente gebeurt. We hebben veel faciliteiten die we in stand moeten houden.

Uiterst recht Wim Vrijhoef, daarnaast Bert van der Zedde, met links daarnaast Jan van Muyden

Van der Zedde van het CDA: 'Als je jeugd wilt behouden, dan moet er genoeg huisvesting zijn. Jeugd die gaat studeren, vertrekt. We hebben vergrijzing en degenen die hier wel een woning willen vinden, hebben daar moeite in.' Hij ziet een gebouw voor zich zoals in Voorst waar jongeren wonen met ouderen in het oude verpleeghuis. En dat werkt heel goed volgens hem.

Het is gezellig druk bij en rond de verkiezingsbus vanmiddag in Twello

Van Muyden van PvdA/GL: 'Eigenlijk kon die huisvesting eerst niet, maar we hebben de verbinding mogelijk gemaakt. We moeten jongeren uitdagen, steunen en vasthouden.'

Dure grond

De hoge grondprijzen blijken een probleem: om te bouwen, moet de grondprijs omlaag. Want anders is het niet uitvoerbaar, zegt Van der Zedde. De PvdA denkt eerder aan kleinere kavels vaststellen en benutten. D66 denkt dat goede volkshuisvesting belangrijk is, en denkt dat als de grondprijs omlaag moet de gemeente heel goed zelf kan bijleggen.

PvdA/GL en D66 denken ook vooral aan het stimuleren van woningcoöperaties die panden kunnen verhuren.

Omgekeerde wereld

VVD/Liberaal2000 Gerrit Schimmel en Emiel de Weerd, Gemeente Belangen, Edo Horstman en Lijst Arend, Arend Jansen zijn aangeschoven. Zij praten door over de grond en bouwen in Voorst. De partijen zijn verdeeld over de plannen van hun voorgangers. VVD/Liberaal 2000 ziet niets in het halveren van grondprijzen.

Uiterst rechts Arend Jansen, daarnaast Edo Horstman, Emiel de Weerd en Gerrit Schimmel

Lijst Arend vindt de marktwerking nooit een excuus om prijzen zo hoog op te laten lopen. Horstman vindt het de omgekeerde wereld: jongeren hebben woningen nodig, evenals alleenwonenden. De provincie limiteerde ook het aantal woningen dat gebouwd mocht worden. Maar zo werkt het niet meer: 'We willen heel graag bouwen en mensen hier willen wonen, moeten we daar misschien toch aan tegemoetkomen.'

VVD/Liberaal2000: 'Wij hebben hier gewoon geen goedkope woningen, flatwoningen of misschien sporadisch. Die kun je ook niet gaan bouwen. Dat blijft zoals het is. De jeugd moet lang ingeschreven staan en dan komen zij in aanmerking, net als ieder ander, of je nu dertiger of veertiger bent, of jongere.'

Ondernemen stimuleren?

Wim Vrijhoef van D66: 'Ondernemen kan altijd beter in de gemeente, maar wij hebben een open mind voor hen. We hebben alle ruimte voor nieuwe initiatieven. Instelling van het gemeentebestuur is belangrijk. Wij hebben een houding van: ja, tenzij. We willen graag helpen iets mogelijk te maken.' Dat uit zich volgens D66 door meedenken en snel omgaan met besluiten en regelgeving.

Van Muyden van PvdA/GL: 'Ondernemers worden hier goed welkom geheten. Werkgelegenheid is ontzettend belangrijk voor iedereen. Wat beter kan is: met elkaar de buren opzoeken en als er problemen zijn bij een plan, die al in een vroeg stadium samen oplossen. Wij gaan nog meer vanuit de gemeente werken dat niet alles aan de ondernemer wordt gelaten, maar dat wij het samendoen.'

Het debat werd onderbroken omdat de lokale fanfareband op de Markt was, de leden kwamen speciaal een muziekje brengen voor de uitzending:

Kijk een video van het optreden:

VVD/Liberaal2000, Emiel de Weerd: 'In de praktijk gaat het toch niet altijd zo; door schaalvergroting zien we dat agrariërs ermee stoppen. Dan moeten we vervanging zoeken voor die werkgelegenheid. Heel veel bedrijvigheid gaat nu richting Twello, maar heel veel ondernemers daarbuiten willen ook graag economische activiteiten ontplooien, en ja, dat gaat dan soms ten koste van een weiland.'

Een zetel pakken

Hans Eshuis van de SGP is ook aangeschoven. Zijn partij zit nog niet in de raad. Hoe gaat de SGP de verkiezingen in? 'Wij hebben een vaste achterban, maar wie weet hoe we gaan groeien?' De partij zou graag een verbinding met de ChristenUnie aangaan, maar die zit (nog) niet in Voorst. Ideeën heeft de SGP: 'We willen de economie stimuleren, en de werkgelegenheid. Zorgen dat we jonge gezinnen hier houden. Het initiatief van het bedrijfsleven stimuleren, en dus werk.'

Een verslaggever van RTV Voorst liep over de Markt en vroeg inwoners wat zij van hun gemeente vinden

Zorg

Er is veel ingeleverd op de zorg, denkt het CDA. De nieuwe wet op de zorg heeft grote gevolgen gehad, ook in Voorst. Liever ziet het CDA dat het weer kleinschaliger wordt. Gemeentebelangen ziet dat het liefst ook. VVD/Liberaal2000: 'Mensen die zorg behoeven, moeten het eerst in de eigen omgeving kijken en pas in een later stadium de overheid inschakelen. De overheid is een vangnet, primair los je je eigen problemen op. Dat is de basis: elkaar helpen.'

De SGP: 'Op het platteland, in de buitengebieden, daar gaat het goed. Maar daar weer mensen wonen, zie ik schrijnende gevallen. Ook in Twello. De SGP wil mensen zoeken die behulpzaam zijn. Er moet zorg voor hen zijn.'

Presentator Chris Wolters

Verbouwen van het gemeentehuis

Is het gemeentehuis van Voorst aan een renovatie toe, of misschien zelfs een complete vernieuwing? En hoe duur mag dat zijn, twee miljoen euro, of zelfs negentien? De plannen daarover lopen nogal uiteen. Het CDA denkt: meer tijd nemen om de situatie te bekijken. 'Het gebouw is gedateerd, maar het is geen gelopen race. We moeten afwegen en de verschillen die er zijn tussen partijen en het college nog overeenkomen.'

VVD/Liberaal2000: 'Het gebouw is niet te klein, dus we hoeven geen nieuwbouw. Het is verduurzaamd door zonnepanelen en het kan goed geïsoleerd worden. Wij willen een renovatie van niet meer dan twee miljoen.'

D66 is blij met uitstel over het besluit. 'Het gebouw is zo lek als een mandje. Een aantal elementen ontbreekt voor een besluit. Hoeveel ruimte er nodig is, bijvoorbeeld. Waarom nemen we niet ook mee: we zoeken een andere locatie voor tijdelijk, om te kijken naar herontwikkeling.'

PvdA/GL: 'We moeten niet meer uitgeven als het met minder kan. We weten nu gewoon nog niet wat het gaat kosten.' Lijst Arend wil het sober houden, er hoeft geen hele koffiehoek in het nieuwe gemeentehuis. En ook geen nieuw gemeentehuis.

Gemeentebelangen: 'De opdracht van het rijk is energieneutraal of energie-arm. Maar dat betekent niet dat wij voor een nieuw gemeentehuis zijn. Een nieuw gebouw dat aan de eisen voldoet voor 16 of 17 miljoen, dat kan niet.' De SGP is het daarmee eens. 'Het moet voor de bevolking wel behapbaar blijven.'

