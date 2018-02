Kelderman doet goede zaken in Abu Dhabi

ABU DHABI - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld heeft een prima prestatie geleverd in de Ronde van Abu Dhabi.

In de 12 kilometer lange tijdrit eindigde de Gelderlander als vijfde, op 16 seconden van winnaar Rohan Dennis. Kelderman staat in het algemeen klassement ook op de vijfde plaats.

Dumoulin was gestart als een van de favorieten voor de zege in de tijdrit, maar hij kreeg materiaalpech. Daardoor eindigde hij op 31 seconden als twaalfde. Morgen is de laatste dag van de Ronde van Abu Dhabi.