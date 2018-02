Door honden opgejaagde reeën worden mogelijk onderzocht

Reeën zouden nog nauwelijks rust vinden in Nederland. Het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht zegt dat stress de dieren verzwakt en waarschijnlijk voor tal van ziekten zorgt.

Daarom moet er een onderzoek komen door de faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. De onderzoekster wil bij de dieren naar stresshormonen zoeken om aan te tonen dat reeën met chronische stress gevoeliger zijn voor ziekteverwekkers.

Horrortochten

Een van de oorzaken van stress bij de dieren zijn loslopende honden. 'Een op het eerste oog ‘speelse’ achtervolging, betekent een horrortocht van leven of dood voor het wilde dier.' zegt Natuurmonumenten. Hoewel een achtervolging niet altijd dodelijk afloopt, zorgt het voor veel verstoringen bij de reeën. Ze rennen in blinde paniek in struiken, prikkeldraad of ze rennen een weg over met alle gevolgen van dien.

Foto: Staatsbosbeheer

Erg veel ongelukken

Er gebeuren nog regelmatig ongelukken met reeën. Boswachter Laurens Jansen deed vorig jaar nog een oproep bij Omroep Gelderland over honden: 'We kregen een melding van een dood hertenkalf op het pad. Mensen stonden er met tranen in de ogen bij. Het dier leefde nog. We hebben het moeten afschieten. Honden moeten echt aan de lijn op natuurterreinen', vertelde de boswachter.

Wanneer het onderzoek van start gaat is nog niet bekend. Met een crowdfundingsactie wil de onderzoeker 80.000 euro ophalen op het onderzoek te bekostigen.

