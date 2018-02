PvdA GroenLinks blij met massale aandacht voor duurzaamheid

NUNSPEET - “De windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en klimaatfondsen vlogen me bij de eerste twee verkiezingsdebatten om de oren,” grapt Sander Kouwenberg, nummer 2 van PvdA GroenLinks Nunspeet.

“Het is heel belangrijk dat duurzaamheid en met name energie echt een item is geworden,” vervolgt hij, “want we hebben iedere inwoner en ieder bedrijf in onze gemeente nodig om Nunspeet in 2050 klimaatneutraal te krijgen.”

Krachten bundelen

“Het is nu niet aan de politieke partijen om een wedstrijdje duurzaamheid met elkaar te doen,” stelt Kouwenberg. “Er is geen goed of fout, een klimaatfonds van 10 miljoen is niet beter of slechter dan windmolens langs de A 28, we moeten nu onze krachten bundelen en elkaar versterken. We willen immers allemaal onze gemeente zo schoon mogelijk overdragen aan de volgende generaties.”

Het 34-jarige kandidaatsraadslid zet in op het ‘hoe’: “We moeten iedereen, burgers en bedrijven, met grote en kleine portemonnee, informeren, inspireren, faciliteren en waar nodig subsidiëren.”

PvdA GroenLinks erkent dat er geen keuzes gemaakt kunnen worden. Zowel warmte uit grond en lucht, windenergie en zonne-energie moeten optimaal worden ingezet. Met energiecoaches om inwoners voor te lichten en te stimuleren en fondsen voor duurzame initiatieven van particulieren en bedrijven in alle kernen, zet de partij in op duurzaamheid voor iedereen. “De gemeente moet de hand ook in eigen boezem durven te steken en het goede voorbeeld geven,” meent Kouwenberg, “dus met een elektrisch wagenpark en gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen en warmtepompen.”