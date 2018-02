Deel dit artikel:











Scooterrijder beroofd door twee motorrijders

VELP - Een scooterrijder is vrijdagavond beroofd op industrieterrein De Beemd in Velp. Dat is volgens de politie gebeurd door twee motorrijders.

De beroving was rond 21.30 uur op het fietspad. Het is niet bekendgemaakt of er iets is meegenomen. De politie is bezig met een onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.