Bejaard echtpaar gewond bij huis Ede Foto: Omroep Gelderland

EDE - De politie heeft vrijdagavond een bejaard echtpaar gevonden bij een huis aan de Loevestein in Ede, in de wijk Veldhuizen. Dat was rond 20.15 uur.

Het gaat om de bewoners. De man en vrouw waren 'vermoedelijk gewond', meldt de politie. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Gisteravond is onderzoek gedaan in het huis en in de buurt. De recherche heeft spullen in beslag genomen voor onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl