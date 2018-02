Deel dit artikel:











Aanleg ijsbaan Tiel mislukt: 'We zijn iets te ambitieus geweest' Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De aanleg van een ijsbaan op de Waalkade in Tiel is mislukt. Met plastic was een bak gemaakt, waarin de brandweer vrijdagavond water heeft gespoten. Maar zaterdagochtend bleek dat de harde wind het plastic voor een deel had weggeblazen.

Op een aantal plaatsen was het zeil opgebold, waardoor van een mooie schaatsvloer geen sprake is. 'We zijn iets te ambitieus geweest', zegt initiatiefnemer Roemer Daalderop. Maar hij geeft de moed niet op. Vandaag doet hij met de brandweer een nieuwe poging om een ijsbaan aan te leggen, Dit keer niet meer op de Waalkade, maar op het meer beschutte Plein in de binnenstad. Hij verwacht dat de wind daar minder grip krijgt op het plastic. Op het Plein staat nu nog de markt, maar op een vrije plek wordt zaterdagmiddag een zeil neergelegd. De brandweer gaat daar zaterdagavond water op spuiten. Uiteindelijk zou er dan een ijsbaantje van 8 bij 20 meter moeten komen. Zie ook: De zon gooit roet in het eten op de ijsbaan Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl