Compleet vernielde auto ontdekt, maar waar is de bestuurder? Foto: RN7

NIJMEGEN - De politie heeft zaterdagochtend een verlaten voertuig ontdekt langs de A73, bij de afslag naar Nijmegen. Duidelijk is dat het voertuig met hoge snelheid in de berm is gekomen en tegen een boom tot stilstand kwam, maar inzittenden waren al verdwenen toen de politie arriveerde.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

Het is onduidelijk hoe laat het ongeval gebeurde, bij aankomst van de politie was de motor al koud. Er zijn duidelijke remsporen te zien op het wegdek, over een afstand van ongeveer 130 meter. Het is nog onbekend hoeveel inzittenden er in de auto zaten. Het linkerportier stond open, op het rechterportier lijkt bloed te zitten. De auto is geborgen met hulp van Rijkswaterstaat.