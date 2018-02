Navarone Foor terug in de basis: we hebben iets goed te maken met Vitesse

ARNHEM - Vitesse voetbalt vanavond (20.45 uur) in Venlo tegen VVV. Het moet de wedstrijd van de revanche worden. Eerder bleef Vitesse thuis steken op 1-1 tegen VVV. En vorige week blameerde Vitesse zich tegen Excelsior.

Navarone Foor staat in De Koel aan de aftrap. Het is zijn eerste basisplaats sinds 23 december toen de middenvelder uitviel met een vervelende schouderblessure tegen PSV. 'Dat was niet zo maar een blessure. Alles moest weer aansterken, dat kost weken. Ja, het heeft ook langer geduurd dan ik had verwacht. Maar zoals je ziet, ik ben er weer', reageerde de goed gemutste Foor vrijdagmiddag op Papendal.

Los zand

Nu Bryan Linssen ontbreekt door een enkelblessure is de weg vrij om Foor weer terug te brengen in het elftal. Zeker na de wanprestatie van Vitesse tegen Excelsior, waar het middenveld als los zand aan elkaar hing. Foor is een speler die in staat is het elftal bij elkaar te houden.

Mason Mount

De Gelderlander uit de Betuwe zal waarschijnlijk vanaf links spelen, maar is geen echte buitenspeler. 'Mason Mount is ook iemand die veel uitwijkt naar de linkerflank, dan kan ik weer naar binnen komen', gaf Foor al iets prijs van de plannen vanavond. 'Maar verder ga ik niets verklappen. Ik heb er vooral heel veel zin in.'

Onderaan beginnen

Fraser verklapte alvast wel dat Foor zeker gaat beginnen. De 26-jarige middenvelder viel de afgelopen weken al wel weer een aantal keren in. 'Ik heb natuurlijk heel veel gespeeld voor de winterstop. Dat zegt iets over het vertrouwen dat de trainer heeft. Dat waardeer ik ook. Het is nu aan mij. Je moet na een blessure weer van onderaan beginnen. Ik moest laten zien dat ik weer in de basis hoor.'

Nuis voorbeeld

Om de spelers na het echec tegen Excelsior extra te prikkelen, zette Fraser de groep voor de TV om samen de 1000 meter op de Spelen te kijken. Kjeld Nuis won spectaculair en dat was wat de trainer hoopte.

'Het is een goed voorbeeld voor ons', meent Foor. 'Je moet voor elke meter gaan en vechten. In topsport wordt alles beslist op details. Dat heeft hij ons nog eens duidelijk verteld. Daarnaast is het ook belangrijk dat we de Nederlanders supporteren.' Foor schakelt vervolgens weer naar Vitesse. 'Zoals wij verloren tegen Excelsior...Dat zal echt anders moeten. We hebben iets goed te maken.'