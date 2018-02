18 appartementen ontruimd na brand in appartement Nijmegen

Deel dit artikel:











NIJMEGEN - In een appartement aan de Nijmeegse Hofstraat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De bewoner was op dat moment niet aanwezig, maar kan voorlopig ook niet terug naar huis.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in de keuken van het appartement op de tweede etage. Vanuit de keuken verspreidde de brand zich naar andere ruimtes. Bewoners van achttien omliggende woningen werden geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Een aantal mensen werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand bleek gewond te zijn. In de woningen van de buren is vooral rook- en roetschade.