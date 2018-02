Deel dit artikel:











Verzet tegen The Passion in Nunspeet neemt toe Yko Hoekstra als Jezus en Laura Groeneveld als Maria - Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De petitie tegen een lokale editie van The Passion in Nunspeet is al ruim 1900 keer ondertekend. De handtekeningenactie is een initiatief van een aantal kerken uit Nunspeet en Elspeet.

SGP'er Henk Wobben is ook betrokken bij de petitie. Hij en de verschillende kerken hopen dat uiteindelijk zo'n vier- tot vijfduizend mensen hun handtekening zetten. Hij verzet zich met zijn partij tegen de komst van het evenement, waarin het lijdensverhaal van Jezus Christus wordt vertolkt. Het initiatief voor de lokale Passion komt onder meer van de lokale omroep RTV Nunspeet. Wobben heeft op de website van de petitie de volgende tekst geschreven: 'Het naspelen van het bitter lijden van de Heere Jezus wordt als godslasterlijk ervaren. Het voornaamste dat we kunnen doen, is de handen vouwen.' Hij is het er niet mee eens 'dat van het teerste deel van ons geloof een publieksevenement gemaakt wordt.' De meeste handtekeningen komen uit Nunspeet of een van de kleinere kernen van de gemeente. Daarnaast zijn er ook veel reacties uit de provincie Zeeland. Laatste uren van Jezus Het verhaal over de laatste uren van Jezus' leven, lijden en opstanding wordt op 23 maart vanaf een groot podium vertolkt door musicalacteurs en Nunspeters. Er worden beelden op een groot projectiescherm vertoond, live afgewisseld met podiumoptredens en impressies van de kruisstoet, die zich gelijktijdig door Nunspeet richting het centrum beweegt. RTV Nunspeet laat weten kennis te hebben genomen van de gevoelens die leven bij de SGP en de achterban van die partij. Er is volgens een woordvoerder een goed gesprek geweest met de politieke partij. Zie ook: 'The Passion is kwetsend en doet pijn', zegt de SGP in Nunspeet Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl