De zon gooit roet in het eten op de ijsbaan

ARNHEM - 'Er ligt weer een prima laagje ijs', vertelt ijsmeester Gerrit Wijers uit Arnhem. Hij is net als elke ochtend bij de ijsbanen 't Cranevelt en Schuytgraaf geweest en ook vanochtend zag het er goed uit. Maar over een paar uur is daar niet veel meer van over.

'Je hebt te maken met de zon en die speelt ons enorm veel parten. 's Middags is het ijs voor twee derde weg, dat is elke keer ontzettend jammer. Dan vriest het 's nachts weer aan, maar dat is niet voldoende.' Het ijs is nu maar een paar millimeter dik.

Arnhem is niet de enige plaats waar de zon roet in het eten gooit. Voor zover bekend kunnen nog nergens in Gelderland de ijzers onder worden gebonden. De Arnhemse ijsmeester hoopt komende week op de baan in 't Cranevelt de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Eerder werd gepraat over dinsdag, maar of dat gaat lukken is maar de vraag.

Voor een natuurijsbaan waar goed op geschaatst kan worden, is minimaal 2,5 à 3 centimeter ijs nodig. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) wil 3 centimeter ijs voor een marathon op natuurijs.

'Ik moet wel reëel zijn', zegt Wijers, 'We gaan zeker voor de eerste marathon op dinsdag, maar dat kan zo maar wat doorschuiven. Het is maar net hoe hard de temperatuur naar beneden duikt.'

IJs laten zakken

De hoop van Wijers is gevestigd op de komende nachten en vooral dagen, want volgens de voorspellingen blijft de temperatuur vanaf morgen onder het vriespunt. Dan blijft er meer ijs liggen.

Wie als recreant de schaatsen wil onderbinden, kan in Arnhem het eerst terecht bij Schuytgraaf. 't Cranevelt is gereserveerd voor de marathon. 'Als die is verreden, kan iedereen erop', geeft Wijers aan. 'Maar daarna heb je ook een mooie periode, want het vriest zeker nog wel een week.'

