Man onder invloed dreigt met vuurwapen

ZUTPHEN - In Zutphen is afgelopen nacht een man aangehouden omdat hij dreigde met een vuurwapen. Hij zou een man en vrouw ernstig hebben bedreigd en een heel stuk achtervolgd hebben.

De politie kreeg de tip dat de man nog in een pand zat aan de Oudewand. Dat bleek niet zo te zijn, maar even later zagen agenten hem lopen in de Lombardsteeg. In zijn jaszak zat een vuurwapen.

Op het bureau bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Het gaat om een 25-jarige man uit Eefde.