Beuningen weet stemhulp massaal te vinden Foto: ANP

BEUNINGEN - In Beuningen wonen of veel twijfelaars, of veel betrokken kiezers. Die conclusie kun je trekken uit de informatie dat de StemWijzer nergens zo vaak is geraadpleegd als in Staphorst en Beuningen.

Het gaat in die gemeenten om ongeveer een op de zes kiezers. In de meeste gemeenten heeft ongeveer vijf procent de StemWijzer ingevuld, zegt ProDemos, de organisatie achter de Stemwijzer. Er wordt niet bijgehouden welke partijen het meest naar voren komen. Twee stemwijzers Overigens is in de meeste Gelderse gemeentes helemaal geen stemhulp beschikbaar. De 14 gemeentes die wel meedoen, hebben zich aangesloten bij een van deze drie kieshulpen: Kieskompas, Stemwijzer en Mijn Stem. In Arnhem en Apeldoorn hebben kiezers zelfs de keuze uit twee stemwijzers. Vandaag is nog een vierde stemhulp gelanceerd, de Kieswijzer. Het is een initiatief van de kranten van De Persgroep, waaronder De Gelderlander. Zie ook: Kieskompas, Stemwijzer, Mijn Stem of toch zelf uitvogelen welk vakje je rood maakt? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl