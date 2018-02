54 bewoners geëvacueerd na uitslaande brand in appartementencomplex

De brand ontstond rond 3.30 uur door nog onbekende oorzaak en was iets meer dan een uur later onder controle.

De 54 bewoners werden wakker van het ontruimingsalarm. 'Dat heeft levens gered', zegt een brandweerwoordvoerder. De bewoners zijn eerst opgevangen in een naastgelegen school en moesten de rest van de nacht doorbrengen in een voormalig hotel.

Vijf personen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Door de brand zijn zeker drie woningen verwoest. In de rest van het pand is veel rook- en waterschade. In het gebouw wonen immigranten.

Bij daglicht is de schade goed te zien:

Dit zijn beelden uit de nacht: