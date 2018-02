NEC-trainer Lijnders tevreden met reactie team

NIJMEGEN - NEC-trainer Pepijn Lijnders kon wel leven met het gelijkspel tegen Fortuna Sittard.

"De reactie van het team na de 0-1 en hoe we de wedstrijd starten, daar ben ik tevreden over. Maar ik baal dat we niet de 1-0 maken. We wilden een reactie forceren als team. We kijken echt naar onszelf en willen drie punten halen, maar uiteindelijk zijn we met 1-1 wel tevreden."

"Zij spelen een vrij gevaarlijk spel, maar we deden het goed met druk op de bal. Zijn de combinaties vloeiend genoeg? Nee. Zijn er goede momenten? Absoluut, maar het moet nog onvoorspelbaarder."