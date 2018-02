Daryl van Mieghem: 'Winnen met lelijk voetbal ook wel eens leuk'

In de ochtenduren nam de vleugelspits contact op met zijn trainer. 'Ik had woensdag al koorts gehad en vanochtend was buikgroep. Ik heb het met de trainer besproken dat ik geen hele wedstrijd kon spelen, maar wel op de bank kon beginnen. Ja, je wil altijd spelen dus ik heb ook best lang getwijfeld', gaf Van Mieghem eerlijk toe.

'Maar het is ook niet verstandig om er na een half uur helemaal kapot af te moeten. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Uiteindelijk ben ik nog ingevallen en dat ging goed', vertelde de aanvaller en topscorer van De Graafschap met elf goals.

Tribune

Van Mieghem miste een penalty en even later nog een dot van een kans. 'Ik wilde die kans vol nemen met rechts. Toch al niet mijn sterkste been. Hij vloog de tribune in, want ik raak de bal helemaal verkeerd. Het was veel te wild. Nee, dat had niets met het veld te maken. Volgende keer maar gewoon weer met de binnenkant.'

Lelijk voetbal

'Die penalty moet gewoon een goal zijn', ging Van Mieghem door. 'Ik hield inderdaad in om te kijken wat de keeper zou doen. Hij bleef staan en pakte die bal rechtsonder. Als je daar scoort, is het beslist. We winnen hier met lelijk voetbal, maar daar mogen we ook wel een keertje blij mee zijn.'

De rappe vleugelspits haalde als oorzaak het veld aan. 'De bal stuiterde alle kanten op. Het was heel moeilijk om op te spelen. Hobbelig ook. Zij zakten ook nog eens in, dan wordt het gewoon lastig. '