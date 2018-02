Groeneveld: 'Als je niet kan winnen, mag je ook niet verliezen'

NIJMEGEN - Arnout Groeneveld redde vrijdagavond een puntje voor NEC in de topper tegen Fortuna Sittard. Vlak na de 0-1, zorgde hij voor de gelijkmaker. En dat was verdiend, zo vond de buitenspeler.

'0-1 zou wel heel hard zijn aangekomen. Als je verloren had was het zuur, dus ik was blij dat ik de 1-1 maakte. Het was geen makkelijke wedstrijd en ik zeg ook niet dat ik tevreden ben met 1-1, maar een 0-1 was zuurder geweest. En daarnaast vind ik: als je hier niet kan winnen, mag je ook niet verliezen', zo analyseerde Groeneveld na afloop.

Met het puntje schiet NEC niks op in de strijd om het kampioenschap, maar loopt de ploeg ook geen verdere schade op in de strijd om promotie naar de eredivisie. 'Maar we moeten ons niet beoordelen op deze wedstrijd alleen', zegt de doelpuntenmaker. 'We hebben hiervoor vooral veel uitwedstrijden verloren. Als we die hadden gewonnen stonden we met veel meer punten bovenaan. Wel kan ik zeggen dat we vandaag echt een ander NEC waren dan vorige week (4-1 nederlaag bij MVV, red.).'