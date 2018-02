Zandtransport leidt tot motie van afkeuring in Beuningse gemeenteraad

BEUNINGEN - In een speciaal ingelaste raadsvergadering in Beuningen diende de gemeenteraad vrijdagavond een motie van afkeuring in tegen het beleid van het college. De oppositie verwijt het college een gebrekkige vorm van communicatie. En vindt dat er beleid wordt gevoerd dat gebaseerd is op onzekerheden.

De motie van afkeuring was het resultaat van een avond waarop verwijten over en weer niet geschuwd werden. Wethouder Piet de Klein kreeg de kans te reageren op berichten over een liegend Beuningen in De Gelderlander: 'In de afgelopen acht jaar heb ik best wel het een en ander meegemaakt. Ik ben wel eens boos geweest, maar nooit teleurgesteld. Tot het bericht in De Gelderlander verscheen. Ik zal u besparen wat er door me heen ging.'

Kunt u lezen?

Daarna nam D66-fractievoorzitter Roel Kuppens het duidelijk op voor wethouder De Klein. 'Uit de brief van de gemeente Nijmegen blijkt dat Beuningen niet gelogen heeft. We zitten hier niet om de raadsvergadering van afgelopen dinsdag opnieuw te voeren.'

Dat werd coalitiepartner D66 niet in dank afgenomen. Ten Haaf (VVD): 'Kan de heer Kuppens lezen? In de brief van de gemeente Nijmegen staat duidelijk dat er geen toezeggingen zijn gedaan.' Versluijs (PvdA): 'Dat kan ook niet, daar kan alleen de Nijmeegse gemeenteraad over beslissen.'

De motie van afkeuring werd uiteindelijk ingebracht door de VVD, PvdA, GroenLinks en CDA, maar deze werd weggestemd.