Schuur volledig uitgebrand

AALTEN - Een schuur van zo'n 10 bij 20 meter is vrijdagavond volledig uitgebrand aan de Kappersweg in Aalten.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Diverse korpsen rukten uit.

De brand was enige tijd uitslaand, maar daar is nu geen sprake meer van. De schuur werd gebruikt als opslag.

Omdat het om een schuur in het buitengebied gaat, en er daar weinig bluswater is, werd een speciale brandweerwagen ingezet. Die wagen heeft 16.000 liter aan boord en is speciaal bedoeld voor dit soort afgelegen locaties.