Kerkuil verlost van muizenklem aan poot

De bewoners hoorden vreemde geluiden op zolder en besloten daar voorzichtig een kijkje te gaan nemen. Daar troffen ze geen inbrekers aan, maar een kerkuil. Om een poot zat een muizenklem, die klem veroorzaakte het lawaai.

De geschrokken bewoners belden vervolgens de dierenambulance Nijmegen. Die ontfermde zich over het diertje.

De kerkuil is gevangen door medewerkers van de dierenambulance. Foto: dierenambulance Nijmegen

Vrijgelaten

De kerkuil had een kleine verwonding aan zijn poot. Een week lang is 'ie door de medewerkers van de dierenambulance liefdevol verzorgd. Na een weekje herstellen mocht hij weer de vrijheid in.