Beroerde topper tussen NEC en Fortuna eindigt in een gelijkspel

NIJMEGEN - NEC heeft zichzelf vrijdagavond weer geen goede dienst bewezen. In de topper thuis tegen de nummer drie, Fortuna, werd met 1-1 gelijk gespeeld. De wedstrijd tussen de twee topploegen in de Jupiler League was lang niet om aan te zien, pas tien minuten voor tijd kwam het los toen Fortuna op voorsprong kwam door een blunder van NEC-keeper Delle. Uiteindelijk redde Groeneveld een punt.

Eindstand NEC - Fortuna Sittard: 1-1.

90': Afgelopen!

90': Vier minuten extra.

88': Nog een paar minuten, kan NEC ook nog winnen?

82': GOAL! NEC repareert de schade snel. Achachbar schiet de gelijkmaker binnen.

79': GOAL! Fortuna komt op voorsprong na een verschrikkelijke blunder van Delle. Het is Todd Cantwell die kan binnen tikken.

76': Het niveau wordt er niet beter op.

71': Een wissel waarvan in het stadion weinig wordt begrepen. Joppen gaat eraf, Heinloth komt erin.

70': En er gaat er weer één af bij Fortuna met een blessure. Dat gaat dus ook gewoon door.

69': Oei, daar ontsnapt NEC weer een keer. Semedo wordt diep gestuurd en komt in kansrijke schietpositie, maar hij schiet de bal rakelings naast.

68': NEC probeert het wel, nu via Kadioglu. Maar ook hij kan het verschil nog niet maken, de spelmaker produceert een slap schotje.

62': Braken is van het veld gehaald, Achahbar komt in de ploeg.

56': NEC-trainer Lijnders is zijn dug-out maar eens uitgekomen. Hij ziet dat zijn ploeg na de rust vooralsnog weinig in te brengen heeft.

51': En daar was bijna de 0-1. Per Schuurs kopt een hoekschop van Fortuna maar net over de goal van Delle.

47': Hopelijk is de tweede helft een stuk beter. Deze fans hopen dat ze een keertje kunnen juichen vandaag.

46': De tweede helft is begonnen!

45+9': Gejuich op de tribune. Het is rust, dus we kunnen de warmte opzoeken.

45+7': Nu is het Semedo die zelfs voorbij de uitkomende Delle gaat met de bal, maar hij krijgt de bal uiteindelijk niet in het netje. NEC wordt nu gewaarschuwd.

45+4': Een kansje voor Fortuna, maar Delle let goed op en kan de bal makkelijk vangen.

45': Normaal zou het nu rust zijn, maar door de blessures komen er 9(!!!!) minuten bij. Dat zie je toch niet vaak.

44': Kansje voor NEC. Een veelbelovende aanval komt uiteindelijk uit bij Verdonk, maar de back schiet ruim naast.

42': Per Schuurs. Nu nog in De Goffert, volgend jaar speelt hij voor Ajax in de Arena.

38': Een trieste aftocht voor de Fortuna-doelman. Hij gaat per brancard van het veld.

34': En de volgende. Nu is het de keeper van Fortuna die gaat zitten.

31': De Pool kan overigens wel gewoon verder.

30': En ik blijf maar geblesseerde spelers fotograferen. Nu is het Golla die met pijn op de grond ligt.

26': Einde wedstrijd voor Mo Rayhi. Hij gaat neer op het veld, terwijl er geen tegenstander is. Na kort doktersoverleg blijkt dat hij niet verder kan. Het lijkt op een hamstringblessure. Steeven Langil komt erin.

23': Daar ontsnapt Fortuna. Een goede actie van Groeneveld die de bal prima klaarlegt voor Braken, maar de spits schiet op twee verdedigers.

18': Siberische kou. Goed inpakken dus, helemaal voor de reserves in deze wedstrijd.

13': Een stevige tackle op de benen van NEC-aanvoerder Gregor Breinburg. De eerste gele kaart is uitgedeeld.

10': De eerste grote kans van de wedstrijd. Uit een hoekschop krijgt Sven Braken de bal voor zijn voeten, maar de NEC-spits schiet via de paal en de Limburgse doelman naast.

8': In de openingsfase gebeurt nog weinig. NEC en Fortuna lijken aan elkaar gewaagd.

1': We zijn begonnen!

20:00 uur: We kunnen beginnen!

19.58 uur: Er wordt overigens een fraai doek omhoog gehesen door de NEC-supporters.

19.55 uur: Daar komen de beide teams het veld op, over vijf minuten begint de kraker tussen NEC en Fortuna Sittard.

19.50 uur: Ferdi Kadioglu, hij bleek zo vaak dit seizoen een belangrijke schakel in de Nijmeegse ploeg. Toch is hij onder trainer Lijnders niet onomstreden. Maar vanavond heeft het grote talent weer een basisplaats.

19.45 uur: De enige die het niet koud zal hebben vanavond.

19.40 uur: Het is een kwestie van goed warmlopen, want het is echt ijs en ijskoud in Nijmegen vanavond.

19.33 uur: Daar komen de NEC-spelers uit de kleedkamer, op naar de warming-up. Golla kijkt zeer geconcentreerd.

19.30 uur: NEC won eerder dit seizoen, ondanks een rode kaart, met 2-1 van Fortuna Sittard. Vandaag zouden de Nijmegenaren ongetwijfeld weer voor deze uitslag tekenen.

19.25 uur: De wedstrijd NEC-Fortuna is live te volgen via Radio Gelderland en RN7. Hier kunt u live luisteren.

19.20 uur: Bij NEC een paar verrassingen in de opstelling. Frank Sturing speelt, daardoor zit Van de Pavert op de bank. Ook Kadioglu is weer terug in de basiself en Heinloth is ook zijn basisplaats kwijt, Guus Joppen mag starten van trainer Lijnders.

Opstelling: Delle; Joppen, Golla, Sturing, Verdonk; Kadioglu, Dijkstra, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.