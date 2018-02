De Graafschap wint in matig duel nipt van Helmond Sport

door: verslaggever Richard van der Made

EINDSTAND 1 - 0

90+2: Van Mieghem schiet in vrije positie na een snelle uitbraak hopeloos naast. Maar misschien kwam het door het hobbelige veld want de bal stuitte wel vreemd op..

90e: drie minuten extra. De Graafschap gaat deze matige wedstrijd nipt winnen of er moeten nog hele gekke dingen gebeuren.

87e: Van Mieghem twijfelt bij het nemen van de strafschop, houdt even in en ziet zijn inzet dan gekeerd door Van Gassel. Het blijft 1-0 en dus is het nog steeds spannend

87e: Diemers onderuit, penalty De Graafschap.

85e: slotfase met nog een derde wissel bij de thuisploeg. Receveur komt en Olijve naar de kant. Een middenvelder voor een middenvelder

75e: El Jebli komt een kwartier voor tijd voor de tegenvallende Tissoudali. Zou meer moeten brengen met zijn kwaliteiten. Het begon zo hoopvol met dat sterke optreden tegen Jong FC Utrecht.

71e: toch weer Helmond Sport dat natuurlijk nog niet verslagen is met 1-0. Vicento, ex- ADO Den Haag, met een grote kans maar recht op Bednarek. Stond behoorlijk vrij in de as.

65e: Ars (in het midden op de foto bij de 1-0 van Diemers) gaat naar de kant, de niet fitte Van Mieghem komt toch nog binnen de lijnen. Voor 25 minuten.

59e: Het is éénrichtingsverkeer na rust zonder dat De Graafschap echt overtuigt. Aardige aanval over rechts met Abena. Tissoudali met het schot, maar Van Gassel redt vrij simpel.

54e: Ars met een halve omhaal, maar de bal gaat over het doel. De spits werkt keihard en is duidelijk op zoek naar een goal. Maar zo zijn spitsen die leven op doelpunten.

49e: kans voor De Graafschap, maar Serrarens schiet voorlangs. Ars stond in vrije positie voor het doel. Ook Tissoudali bij de tweede paal komt er niet aan. Zat tussen een voorzet en schot in.

De Graafschap jaagt na rust op de 2-0, dan zou dit duel wel beslist zijn. Onder Frank Olijve (Foto Will Kuipers)

2e helft begonnen

Berry Powell, doelpuntenmaker van beroep, in de perskamer. De ex-spits van De Graafschap is vanavond weer actief voor Regio 8 op de radio als analist.

Niet iedereen zoekt de warmte op in de rust...(foto Will Kuijpers)

45+1 : het is rust in Doetinchem. Matige eerste helft

42e: Diemers met een venijnig schot, bijna uit stand. Bal gaat net over.

39e: De Graafschap laat Helmond Sport onnodig ver komen. Nauwelijks druk op de bal en daarom kunnen de Brabanders makkelijk met voorzetten komen van de flanken. Thomassen kopt, maar Bednarek brengt eenvoudig redding.

35e: Ruimte en tijd voor Abena om in te koppen na voorzet rechterflank, maar de rechtsback raakt de bal verkeerd.

31e: Vicento met een aardige kans van dichtbij na een goede aanval van Helmond Sport. Bij De Graafschap daalt het niveau.

Sjoerd Ars met een kopbal, maar de doelman van Helmond Sport tikt de bal over de lat.

15e: De Graafschap dondert deur. Tissoudali fraai weggestuurd door Lars Nieuwpoort. Mooie beweging maar ook goed keeperswerk van de keeper. Uit de corner bijna Ars met het hoofd, maar nog geen 2-0 die zo wel in de lucht hangt.

GOAL!! 13e min: het is al 1-0 voor De Graafschap. Mark Diemers scoort als de bal gelukkig voor zijn voeten komt in de zestien. Zijn achtste van dit seizoen.

10e: Tutuarima komt attent voor zijn man, speelt Ars in die met een hakbal omhoog bijna trefzeker is.

5e: Openingsfase licht in het voordeel van De Graafschap dat vanavond dus met Sjoerd Ars speelt in plaats van de grieperige Van Mieghem. Serrarens komt daarom nu vanaf de rechterkant.

De wedstrijd is begonnen op Vijverberg. Meer lege plekken dan normaal gesproken. Ongetwijfeld is het koude weer de boosdoener..

20.00 uur: De warme kleedjes ontbreken ook vanavond niet op de benen van de reservespelers. Rechts in het midden de bij de fans populaire Youssef El Jebli. Hij tekent volgende week een nieuw contract voor twee jaar.

Foto: Will Kuijpers

19.50 uur: het stadion loopt voller. De jeugd staat klaar met de vlaggen voor de altijd sfeervolle opkomst

19.30 uur: De meeste mensen komen pas op het laatste moment de tribunes op in deze kou. Maar de diehard fans staan al ruim een uur voor de aftrap aan de rand van de mat.

19.40 uur: de reservespelers dollen een beetje met de bal. Onder hen Youssef El Jebli, Bart Straalman en Kevin van Diermen.

19.30 uur: De bij veel fans populaire Jan Oosterhuis praat even bij. Deze week werd bekend dat de voormalig speler en voormalig rechterhand van Jan Vreman het veld moet ruimen bij De Graafschap

19.20 uur: De (nu nog) eenzame supporter...

Spelers van Helmond Sport, al vele jaren een vrij anonieme club in de eerste divisie, melden zich op het volgens Henk de Jong 'hobbelige' veld.

19.15 uur: Keeper Filip Bednarek, ook dit seizoen weer vaak uitblinker bij De Graafschap, houdt nog even halt voor hij het veld op gaat.. Kans is groot dat hij aan komende zomer de club gaat verlaten. 'Ik ben heel ambitieus', aldus de Pool.

19.10 uur: De Graafschap won begin februari met 7-0 van hekkensluiter Jong FC Utrecht. Helmond Sport staat slechts één plaats hoger. Wordt het weer een doelpuntenfestival op De Vijverberg?

19.10 uur: koud of niet, de klompen gaan aan onder warme sokken.

19.05 uur: de vlaggen staan klaar voor hopelijk een sfeervolle avond. De Graafschap hoopt de mensen 'warmte' te kunnen bieden.

19.00 uur: Myenty Abena (foto onder) keert terug in de basis als rechtsback. Dat gaat ten koste van Bart Straalman zoals trainer Henk de Jong gistermiddag na de training al aankondigde.

18.50 uur: Daryl van Mieghem (foto onder) haakt op het laatste moment af. De vleugelspits is ziek. Sjoers Ars is zijn vervanger.