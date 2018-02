Willen we een stukkie vlees, maar geen boerderijen?

DOETINCHEM - Buiten wonen in de Achterhoek, dat kan natuurlijk prachtig. Maar je moet de ruimte wel delen met een naburige buur, die ook boer kan zijn. En dat levert soms hinder op. We spreken over dat spanningsveld in de verkiezingsbus in Doetinchem.

Stank of een grote stal waar je op uitkijkt, in sommige gevallen zeggen mensen zelfs ziek te worden van de beesten om hen heen. Maar mensen willen wel hun eitje of een stuk vlees op hun bord.

Kortom, hoe houd je het leefbaar en prettig op het platteland voor iedereen?

Klagen

Henk Meerdink is boer in Aalten en zit al veertig jaar in de lokale politiek in die gemeente, al veertig jaar. Hij houdt koeien en varkens. Groot, noemt hij zijn bedrijf. 'Ik krijg soms klachten, tijdens procedures voor aanpassing van de stal. Dan klagen mensen over geluid, of over horizon. Voor de rest is het toch dat boeren en tuinders zich aan de regels moeten houden.'

Nijhof rechtsachter en Meerdink daar rechts naast

Varkenshouderijen kunnen toch ook erg stinken? Meerdink: 'Een bakker ruik je ook. De teneur is: met de moderne mogelijkheden zoals luchtwassers, is die stank beperkt en het aantal klachten ook.'

Hoge 'odeur'

Nijhof woont aan de rand van Doetinchem en is niet zo te spreken over de uitdijende boerenbedrijven en wat daar bij komt kijken. 'Er zitten bij mij in de buurt ontzettend veel varkensstallen en er komen ook koeien- en kippenstallen bij.'

'Ik heb vooral last van geur. De 'odeur' is bij ons veel te hoog. De norm wordt daar zwaar overschreden. Ik heb er psychische en lichamelijke klachten van. Mijn humeur is soms al verpest als ik 's ochtends de deur uitstap.'

Nijhof woont aan de rand van een wijk en niet landelijk, benadrukt hij nog.

Dubbeltje op eerste rij

Maar waarom worden die stallen dan almaar groter? Meerdink: 'Boeren moeten op een economische wijze produceren, om aan de vraag van de consument te voldoen. Want die wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En dus worden boerenbedrijven steeds groter', redeneert Meerdink.

Nijhof: 'De kennis van boeren in Nederland moet geëxporteerd worden naar het buitenland, waar er ruimte is, zodat zij het daar kunnen doen en wij hier niet zoveel hoeven te produceren.'

Meerdink besluit: 'Dan krijgen we dus krimp en krijgen we dezelfde toestanden als in Frankrijk. We moeten ons gewoon goed aan de bestaande wetgeving houden.'