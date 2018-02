Deel dit artikel:











VIDEO: Wolf was bijna dood Screenshot filmpje

PUTTEN - De wolf die de afgelopen dagen veelvuldig opdook in Gelderland, was bijna dood. Dat zegt de club Wolven in Nederland.

De wolf stak vrijdag, aan het einde van de ochtend, op de Noord-Veluwe de snelweg A28 over en werd daarbij bijna aangereden door een vrachtwagen. Een voorbijganger filmde de wolf. Het dier is onder meer gezien in Bennekom, Ermelo en Putten. Zie ook: Is het een wolf of toch een hond? Dit zijn de verschillen

VIDEO: Wolf nu bij Putten gesignaleerd Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl