Zetelroven, kun je dat maken tegenover de kiezer?

DOETINCHEM - De verkiezingsbus staat bij theater Amphion, waar we het deze middag hebben over een heet hangijzer in veel gemeenten: zetelroof. Mag een raadslid zijn zetel houden als hij of zij zich afscheidt?

Kiezersbedrog, zegt de één. Maar de ander brengt daar tegenin: 'Ik kreeg alle stemmen en maakte de partij tot wat hij is.' Dertig procent meer partijen Wat is nu (nog) toelaatbaar? In Doetinchem scheidden acht raadsleden zich af in de laatste jaren; landelijk hebben de gemeenteraden op dit moment dertig procent meer partijen dan in het begin van de raadsperiode. Politicoloog Peter van der Heiden en afgescheiden D66'er uit Doetinchem Henri-George Moïze de Chateleux spreken erover. Moïze de Chateleux (links) en Van der Heiden ernaast Moïze de Chateleux: 'De hele fractie is opgestapt. Dat doe je niet zomaar. Er is een lange gewetenstrijd. Als het 'er zijn voor de gemeente' onmogelijk wordt gemaakt, dan kies je voor de inwoners en het programma waar jij je hard voor maakt.' Hij vindt dat de partij beperkend is, en dat hij niet meer kon handelen naar eer en geweten door bij D66 te blijven. Daarom ging hij weg en richtte Lokaal Belang op. 'Je wordt als persoon gekozen', vindt Moïze de Chateleux. Onmogelijk maken van roof Van der Heiden denkt daar anders over. 'Ten eerste vind ik het een raar verhaal dat het bestuur van D66 kan bepalen wat de raadsleden moeten doen. Dan heb je een goede reden om op te stappen, maar mensen stemmen echt op een partij. Dan vind ik het moreel niet kunnen om te blijven zitten. Het heet niet voor niets zetelroof.' 'De regering en de Kamer zijn er niet voor niets mee bezig om het onmogelijk te maken. En ook in Den Haag kunnen ze er wat van. Als dat zo doorgaat, dan wordt het onwerkbaar.' Wat verander je? Moïze de Chateleux reageert: 'Wij hebben de kwestie aan de burgemeester voorgelegd, en die zei ook: wat het bestuur van D66 doet, dat kan niet.' 'Maar dan verander je dát toch binnen de partij?' brengt Van der Heiden daar tegenin. Moïze de Chateleux: 'Als we het democratische proces binnen de partij wél konden veranderen, dan hadden we dat gedaan. Maar als wij waren opgestapt en de zetel vrij lieten komen, dan kwamen er anderen die precies doorgingen met hetgeen waar wij tegen waren en veranderde er niets.' Van der Heiden: 'Mensen stemden op een partij en wat de standpunten en wat er aan de achterkant gebeurt binnen D66, zal hen aan hun achterwerk roesten. Dit leidt niet tot meer vertrouwen in de lokale politiek.' Het is verbeterd Moïze de Chateleux zegt dat het opstappen en de zetel behouden juist leidde tot een verbetering van het vertrouwen van de achterban, maar uiteraard niet van iedereen. Toch vindt hij dat dit alles heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking en het vertrouwen. Van der Heiden besluit: 'Ik wil weleens zien wat de kiezer straks gaat doen. Of de stem naar D66 gaat, of naar Lokaal Belang Doetinchem. Omdat de kiezer zich niet drukmaakt om wat er aan de achterkant gebeurt.' Wat Moïze de Chateleux betreft is het als hij geen zetel krijgt ook prima. 'Dat is dan toch democratie?' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl