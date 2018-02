Fraser gebruikt Olympische Spelen om selectie Vitesse extra prikkel te geven

ARNHEM - Trainer Henk Fraser van Vitesse stelde vrijdagmiddag bewust de training iets uit om zijn spelers naar de olympische 1000 meter te laten kijken. Schaatser Kjeld Nuis pakte goud. 'Ik had het gevoel dat dit iets kon zijn om te gebruiken.'

Een trainer probeert zeker in mindere tijden van alles om zijn spelersgroep weer op scherp te krijgen. Na het echec tegen Excelsior, vorige week zaterdag, pakte Fraser bijvoorbeeld vrije dagen af. 'Ik sta daar ook nog steeds achter', reageerde de scheidend coach na de training op Papendal. 'Ik vond niet dat ze er recht op hadden. Ik niet, maar zij ook niet. Er zat zeker een gedachte achter, maar het was vooral ook uit frustratie en irritatie. Ik vond het echt heel slecht. In geen enkel opzicht hebben we het laten zien.'

Vrijdag stelde Fraser de training plotseling iets uit. Hij liet de selectie in het spelershome bewust kijken naar de 1000 meter op de Olympische Spelen kijken en zag uitkomen wat hij hoopte met het spectaculaire goud van Kjeld Nuis. Fraser probeerde er een prikkel mee af te geven naar de groep. Zijn spelers op scherp te krijgen voor de belangrijke wedstrijd tegen VVV Venlo. 'Ja, je hoopt op zo'n scenario. Ik had al een gevoel dat er iets moois ging gebeuren. Het pakte goed uit.'

Play-offs halen en presteren

'Onze vriend Nuis staat er op het moment dat het moet', vertelde de coach een uurtje na de gouden race. 'Het is alles of niets. En dan een verschil van vierhonderste van een seconde met ook nog eens een valse start. Die passie en beleving. In zo'n ambiance. En dan die druk aankunnen. Daar draait het om. Ik hoop op het bewustzijn dat in de top dus alles gegeven moet worden. Bij ons denken sommige spelers dat een wedstrijd vijf minuten later pas begint', wees Fraser kritisch naar zijn backs Faye en Dabo. 'Mijn krediet is niet oneindig. We moeten de play-offs halen en presteren.'

Leeftijdsverschil steeds groter

Zaterdag verwacht de trainer een getergd Vitesse dat uit is op revanche. VVV beleeft echter een sensationeel goed seizoen als promovendus en heeft totaal geen degradatiezorgen. 'Ik verwacht in alle opzichten een pittige pit, maar verwacht wel dat ze thuis meer initiatief zullen nemen dan hier bij ons.'

Op de vraag of Fraser voelt bij zijn spelers dat ze in stadion De Koel iets willen rechtzetten, kon hij geen positief antwoord geven. 'Kon ik dat maar meten', lacht Fraser. 'Maar het leeftijdsverschil wordt steeds groter. Blijkbaar voel je niet meer zo goed aan wanneer ze dat soort gevoelens hebben. Het is niet meer te meten.'