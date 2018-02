Jongeren vloggen over politiek: de verkiezingsbus is in Doetinchem

De jongeren vlogten over zaken die hen interesseren en ook over wat zij weten van lokale politiek en waarom zij zelf wel of niet (zouden) gaan stemmen. De uitzending is door Regio8 opgenomen en uitgezonden op 4 maart. Het is stralend weer, er is een boel aanloop en de bus zit stampvol.

Kijk hier naar een item van Regio8 over de bus:

Omroep GLD doet ook mee in dit speciale onderwijs-studenten project, samen met Regio 8. Op GLDStemt.nl is de uitzending op 4 maart eveneens te bekijken.

Discussie in de bus:

De uitzending ging over leegstand in de binnenstad, inrichting van sportcomplexen en de afstemming van het openbaar vervoer. Want veel jongeren gaan met de bus naar school en die bussen puilen met de regelmaat van de klok uit. Patrick Moors van Gemeentebelangen beloofde tijdens de opnames de zaak op de agenda te zetten en te gaan bespreken met Provinciale Staten en met de vervoerders, zoals Arriva.

En er was taart!

Zo ziet het eruit bij de bus:

CDA-wethouder Peter Drenth had veel waardering voor het jongerenproject, waarvoor de jongeren met hun vragen gewoon naar het gemeentehuis zijn gestapt. Wat Drenth betreft laten de jongeren zich vaker horen via social media of stappen ze direct op de politiek af met hun kwesties.