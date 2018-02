Auto vat vlam op A73

NIJMEGEN - Op de A73 ter hoogte van Nijmegen (de wijk 't Broek) is vrijdagmiddag een Opel Corsa in brand gevlogen.

Het lijkt erop dat de brand onder de motorkap is ontstaan, aangezien de auto voor de rest nog in relatief goede staat was. Het duurt doorgaans minstens een paar minuten alvorens een brand overslaat op het interieur van een auto. Dat was hier niet het geval.

Waarschijnlijk ongedeerd

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen bij dit incident. Volgens ooggetuigen leken de inzittenden van de auto, een moeder met twee jonge kinderen, geen letsel te hebben. Terwijl de vrouw wachtte op de hulpdiensten speelden de kinderen veilig en onbekommerd achter de vangrail in de berm.