Hoge energierekening leidt tot ontmanteling hennepkwekerij Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - In Harderwijk is donderdagmiddag een hennepkwekerij opgerold aan de Weiburglaan. Die kwekerij zat in een leeg bedrijfspand, De eigenaar van het pand vond zijn energierekening wonderlijk hoog en toen ging het balletje rollen.

De eigenaar zag een onbekende auto bij het pand staan en informeerde de politie. Die rook een henneplucht en ging op onderzoek uit. Een getuige zag op hetzelfde moment twee mannen over een hek springen. Twee verdachten van 22 en 45 jaar uit Alphen aan de Rijn en Deventer zijn aangehouden. In het pand werden 670 grote planten, 7000 stekjes en een in werking zijnde kwekerij aangetroffen. Alles is in beslag genomen. De hennep wordt vernietigd en de auto van de verdachten is meegenomen voor nader onderzoek. De eigenaar van het pand kan aangifte doen van diefstal van de stroom.