Minderjarig en verdacht van een misdrijf? Dit moet je weten

ARNHEM - Je bent 17 jaar en 's ochtends staan er opeens agenten en rechercheurs aan de deur. Dat overkwam een tiener uit Ingen begin vorige week. Ze werd verdacht van betrokkenheid bij een overval in Lienden, een jaar geleden. Douchen en aankleden mocht niet, ze moest in pyjama mee. Uiteindelijk kwam na een dag verhoren op het bureau het verlossende woord. Het meisje was onschuldig en mocht gaan. Maar wat als je verdachte blijft en bent aangehouden in een strafzaak?

Hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen Henny Sackers zegt dat bij de aanhouding van minderjarige verdachten zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leeftijd.

Hoe vaak minderjarigen in Gelderland door de politie worden verhoord, weet hij niet. Veel jeugdstrafzaken worden, laat hij weten, afgedaan zonder dat de kinderrechter eraan te pas komt. Dan bemoeit HALT zich ermee of er volgt bijvoorbeeld een taakstraf via justitie. 'De jeugdige is dan wel door de politie verhoord, maar dat verhoor onttrekt zich aan de waarneming van de rechter.'

Dat het meisje uit Ingen in haar pyjama mee moest naar het politiebureau in Arnhem, is iets waarvoor Sackers geen verklaring heeft. 'Dit zie je eigenlijk alleen maar als de kleding sporendragend materiaal bevat.'

Dat ze ook haar beha moest uitdoen, is volgens hem normaal. De hoogleraar: 'Zoiets is voor een jonge vrouw weinig verheffend, maar wel vast insluitingsbeleid bij de politie. Geen riemen, schoenveters, en/of ander materiaal waarmee de verdachte zich kan verwonden, of erger.'

Onderzoek door Kinderombudsvrouw

Nationale Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer behandelt klachten van minderjarigen en onderzoekt of de behandeling van minderjarigen door de politie wel in de haak was. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van 'Bloem'.

Bloem was begin 2011 in Rotterdam verdachte in de zaak van een overval in de woning van haar vader. Tijdens het verhoor besloot de hulpofficier van justitie om het meisje in verzekering te stellen. Dat duurde drie dagen lang.

Die dagen ervoer het meisje als zeer traumatisch. Zij en haar moeder vonden dat niet of te weinig rekening was gehouden met de leeftijd en de persoonlijke situatie van Bloem. Dat ze korte tijd was vastgehouden 'maakte grote indruk gemaakt en tot op heden (het rapport verscheen in 2016, hvv) ondervindt zij hier de gevolgen van', schreef Kalverboer na onderzoek.

In een rechtszaak kende de rechter het meisje een schadevergoeding toe. Zo had ze geklaagd over het licht dat continu brandde in de politiecel en werd ze op het politiebureau gescheiden van haar ouders door een glazen wand.

Mijn indruk is niet dat de politie jongeren hard aanpakt Strafrechtdeskundige Henny Sackers

Zo ver kwam het vorige week in Arnhem niet, het meisje uit Ingen zat niet dagen in hechtenis. Maar haar moeder beklaagde zich na de aanhouding en het verhoor van haar dochter wel over de manier waarop politie en recherche met haar dochter waren omgegaan. Ze was om 6.30 uur van haar bed gelicht, kreeg amper te eten en mocht pas om 15.30 uur weer naar huis.

'Mijn indruk is niet dat de politie jongeren hard aanpakt. Integendeel, dat is meestal contraproductief', aldus Sackers.

Het van het bed lichten op het tijdstip in het geval van de jeugdige Ingense kan hij billijken. 'Het tijdstip klinkt wreed, maar wordt geaccepteerd. Het is nu eenmaal een tijdstip waarop de kans zeer groot is dat de persoon thuis is.'

'Verhoren regelmatig onderbroken voor rust'

'Verhoren van jeugdigen worden in de praktijk regelmatig onderbroken voor rust, toiletbezoek, koffie of lunch', gaat Sackers verder. 'Niet alleen om recht te doen aan de positie van de minderjarige, maar vooral ook om te voorkomen dat in een strafzaak de verdediging de kans krijgt te stellen dat door de langdurige verhoorsituatie te veel pressie op de jeugdige verdachte werd uitgeoefend.'

Wie een klacht heeft over de behandeling door de politie, kan om een gesprek vragen met de politie. Levert dat niets op dan is een klacht mogelijk bij de Commissie voor de Politieklachten en in laatste instantie bij de Kinderombudsvrouw.

Ben je minderjarig en verdachte van een strafbaar feit? In deze pdf van Defensie for Children vind je meer informatie.

