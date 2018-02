Huizen weken onbewoonbaar door brand

ZUTPHEN - Twee huizen aan de Graaf Ottosingel in Zutphen zijn voorlopig onbewoonbaar door een brand donderdagnacht. Het duurt nog wel weken voordat de bewoners terug kunnen, denkt de veiligheidsregio.

Er is brandschade, maar ook water- en rookschade.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstond de brand in een bankstel. 'Het is niet uit te sluiten dat roken een rol speelde.' De brand had in elk geval geen technische oorzaak, zegt hij.

Bewoners van een appartementencomplex moesten 's nachts ook naar buiten, maar daar is geen schade ontstaan.

Een buurman schrok wakker:

