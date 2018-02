GLD Stemt was in de stad van de Superboeren: lees het terug

Het was een mooie, afwisselende uitzending, met gesprekken over zetelroof, spanningen op het platteland en een heleboel vrouwen... in de politiek.

Lodewijk Asscher van de PvdA schoof even aan. Hij was op bezoek in Doetinchem.

Lodewijk Asscher in de verkiezingsbus

Asscher is op campagne in de Achterhoek met de PvdA. 'Wij zijn vandaag begonnen in Lochem, toen Ulft, Wehl en daarna Doetinchem. Wat ik overal terugkrijg is: er moeten meer betaalbare woningen komen. Voorzieningen. En in Doetinchem vooral: meer aandacht voor armoede.'

Zo ziet het eruit bij de bus:

Het leukste vandaag vond Asscher een ouder echtpaar uit Wehl. 'Toen ik kwam, waren zij vooraf erg zenuwachtig. En vervolgens hadden we een ontzettend leuk gesprek. We lijken veel meer op elkaar dan we denken.'

Vrouwen aan de top!

Als eerste onderwerp bespreken we: vrouwen in de politiek. Vooral in Winterswijk is dat een thema, want daar doen ze het heel goed: hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om vrouwen in de raad, en maar liefst vijf (van de zeven) vrouwelijke lijsttrekkers.

Daarna schuift onze vaste commentator Wouke van Scherrenburg aan. Wouke spreekt over vrouwen in de politiek en de gemeentepolitiek in het algemeen.

Zetelroof, mensen die zich afscheiden van hun partij en hun zetel behouden. Moet dat kunnen, of is het kiezersbedrog? Daar spreken politicoloog Peter van der Heiden en afgescheiden D66'er uit Doetinchem Henri-George Moïze de Chateleux.

Na vrouwen en zetelroof is het tijd voor iets heel anders: prettig leven in de prachtige Achterhoek. Want het ruikt er soms naar mest, of er staat een grote stal op enkele tientallen meters van je huis. Hoe houd je het leefbaar voor iedereen?

De Achterhoekse zanger Henry Welling sluit de uitzending op toepasselijke wijze af.

