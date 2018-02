Natuurtoerist Theo blogt: IJs verbindt

ARNHEM - Het hoge water is nog niet de uiterwaarden uit of koning winter neemt ons land in de greep. Naar ik heb begrepen, hebben we te maken met het meteorologische fenomeen ‘Russische Beer’.

Een hogedrukgebied dat vanuit Siberië het weer bij ons bepaalt. Naast de huiver kunnen we dus het ijs weer op en naar hartenlust genieten van het winters landschap. Maar de omstandigheden zijn ook prachtig om lekker de natuur in te gaan voor een knisperende wandeling. En dat brengt de vraag naar boven waarom we dit eigenlijk doen; naar buiten?

Ontspanning

Door onderzoekers van de Wageningen Universiteit is hierover een kundige en goed onderbouwde beschrijving gegeven. De grootste groep bezoekers van natuur trekt er op uit voor de rust, de ontspanning en de afwisseling met het alledaagse leven. En dat gebeurt dan meestal ook relatief dicht bij huis. Om de zinnen te verzetten, wordt geen grote afstand overbrugt.

De tweede ‘groep’ zijn bezoekers die om het sociale naar de natuur komen. ‘Het sociale’ vertaalt zich dan in het gezelschap waarmee het gebied wordt bezocht. Familie, vrienden, bekenden en na afloop van de wandeling of fietstocht gezellig op een terrasje verder kletsen en bijpraten. De natuur is eigenlijk bijzaak.

Kennis

Een derde categorie bezoekers zijn de mensen die met interesse voor de natuur er naar toe komen. Ze hebben belangstelling voor bijzondere verhalen en weetjes, lezen de informatie die her en der wordt verstrekt en boeken op gezette tijden een excursie om nog meer te weet te komen. Vanuit de interesse worden grotere afstand afgelegd om bijzondere natuurgebieden te bezoeken. Natuur en landschap vormen ook echt de reden voor bezoek.

De vierde categorie zijn de spreekwoordelijke natuurvorsers, bezoekers die helemaal op kunnen gaan in de natuur. Een mooi voorbeeld zijn de vogelaars. Voor dag en dauw het veld in, weer of geen weer, om die ene bijzondere soort te spotten. Uren - met respect! - zitten blauwbekken om die dwaalgast toe te voegen aan de spotlijst. Natuurvorsers reizen het hele land af op zoek naar bijzondere beleving, soorten en momenten in de natuur.

Schaatsen

De vijfde categorie wordt de uitdaging-zoeker genoemd. De natuur is een prachtig fenomeen maar bovenal een heerlijk decor om hard te lopen, te mountainbiken of om een andere manier actief te zijn. Daarvoor wordt doorgaans een locatie in de regio bezocht maar een enkele keer wordt de uitdaging ook elders in het land of daarbuiten gezocht.

Terug naar het ijs. Daar zie je ze eigenlijk allemaal. De ‘gezelligen’ rondom de koek-en-zopie’ tent, de hardrijdende treintjes met schaatsende uitdaging-zoekers, de genieters van het winterse landschap en de mensen die er gewoon even uit willen. Een prachtig gezicht.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.